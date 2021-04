„Vorschriften einhalten“

Heidelberg. Im Heidelberger Naturschutzgebiet „Unterer Neckar“ gibt es Fischkinderstuben, Brutplätze und bedrohte Pflanzenarten. Das Umweltamt der Stadt Heidelberg bittet nun zum Start der Freiluftsaison alle Erholungssuchenden, auf die Tier- und Pflanzenwelt Rücksicht zu nehmen, wie es in einer Mitteilung heißt. „Nicht nur Biber, Eisvogel oder Fischadler fühlen sich am und im Wieblinger Altneckar wohl, auch die Heidelberger Bevölkerung findet die ursprüngliche Flusslandschaft seit Jahren attraktiv“, so das Umweltamt. Die heißen Sommer der vergangenen Jahre und die Corona-bedingten Einschränkungen hätten den Besucherdruck verstärkt.

Laut Umweltamt und BUND-Gruppe Heidelberg-Wieblingen würden einige Besucher regelmäßig die Vorschriften verletzen, die im Naturschutzgebiet zum Schutz der Tiere und Pflanzen gelten. Zudem finden die Informationstafeln wenig Beachtung und werden beschädigt.

Regeln auf Informationstafeln

Über 150 Vogelarten nutzen den naturnahen Flussabschnitt des Schutzgebiets als Brut-, Rast- und Überwinterungsgebiet. Auch der streng geschützte Biber ist vor einigen Jahren in diese ursprüngliche Flusslandschaft zurückgekehrt.

Die Stadt bittet daher die Bevölkerung, die Regeln auf den Informationstafeln im Naturschutzgebiet zu lesen und zu beachten. „Nur so kann die wertvolle Flusslandschaft langfristig erhalten werden“, heißt es.

Fragen beantwortet das Heidelberger Umweltamt unter 06221/58-18200 oder per E-Mail an sandra.panienka@heidelberg.de. her