„Vorglühen“ für das große Jubiläum

„Daran erinnere ich mich noch gut“, schmunzelt Jürgen Schütz. Der 78-Jährige, der als Landrat 24 Jahre lang an der Spitze des Rhein-Neckar-Kreises stand, betrachtet ein Foto mit Autokennzeichen „HD“. „Als ich damals eines Tages heimkam, da habe ich meine Eltern gefragt: Was habt Ihr denn jetzt für komische Nummernschilder?“

Der Wechsel der Kfz-Kennzeichen – er war für die Bürger im früheren Landkreis Mannheim sichtbares Zeichen dafür, dass sie nun zum neu geschaffenen Landkreis Rhein-Neckar gehörten. Am 1. Januar ist es genau 50 Jahre her, dass diese Gründung offiziell in Kraft trat: Anlass für eine kleine historische Ausstellung im Foyer des Heidelberger Landratsamtes, die am Donnerstagabend von Schütz‘ direktem Nachfolger Stefan Dallinger eröffnet wurde – quasi „als Vorglühen“ für den großen Jubiläumsfestakt im April.

Landrat Stefan Dallinger (l.) und sein Vorgänger Jürgen Schütz. © K. Groß

Eingeladen waren neben den aktuellen Mitgliedern des Kreistages auch die früheren. Unter ihnen etwa Martin Heinrich Bitzel (CDU) aus Hirschberg oder Hans-Jürgen Krieger (SPD) aus Schriesheim. Von einem „Veteranentreffen“ schwärmte denn auch Hans-Georg Junginger, einst eben nicht nur Landtagsabgeordneter, sondern auch Kreisrat.

„Dieser Landkreis steht für soziale Fürsorge, für professionelle Dienstleistungen und für moderne Infrastruktur“, fasste Dallinger das Profil des „RNK“ zusammen. Die durchaus nicht unumstrittene Entstehung und die seitherige Entwicklung ließ der langjährige Pressesprecher Berno Müller, heute Referent für historische und politische Bildung, Revue passieren. Über die Geschichte des Rhein-Neckar-Kreises werden wir, punktgenau zum Start des Jubiläumsjahres, auf einer Sonderseite am 2. Januar informieren.