Vorfahrt missachtet - 58-Jähriger verursacht Unfall in Kreuzungsbereich

Heidelberg. Ein 58-jähriger Autofahrer hat die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fahrzeugs missachtet und einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, wurde keiner der am Unfall beteiligten Personen verletzt. Am späten Freitagnachmittag war es an der Kreuzung Zeppelinstraße/Wethgasse in Heidelberg zu dem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand.

AdUnit urban-intext1

Der 58-jähriger Fahrer war gegen 17.30 Uhr, auf der Wethgasse in Richtung Andreas-Hofer-Weg unterwegs, als er die Vorfahrt eines von rechts kommenden, Fahrers missachtete, der auf der Zeppelinstraße in Richtung Berliner Straße fuhr. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit und mussten nicht abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme war die Durchfahrt der Zeppelinstraße und der Wethgasse an der Unfallstelle bis gegen 18.15 Uhr blockiert.