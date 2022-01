Vor fünf Jahren Amok-Fahrt auf dem Bismarckplatz

Die Amok-Tat am Montag im Hörsaal der Heidelberger Universität lässt bei manchen die Erinnerung an ein schreckliches Ereignis vor fast genau fünf Jahren hochkommen: Am 25. Februar 2017 raste ein psychisch Kranker mit einem geliehenen Auto auf den Bismarckplatz und tötete einen 73-Jährigen. Das Opfer wartete genauso wie zwei Menschen, die verletzt wurden, vor einer Bäckerei.

Als der Wagen stand, hielt der 35-Jährige ein paar Minuten inne. Dann nahm er ein verhülltes Messer vom Beifahrersitz und packte es aus. Damit drohend, stieg er aus und lief in Richtung Bergheimer Straße. Zeugen verfolgten ihn und stoppten einen Streifenwagen. Vor einem Hotel rannte der 35-Jährige mit dem Messer in der Hand auf einen Polizeibeamten zu. Nach einem Schuss in den Bauch sackte er zusammen und wurde festgenommen. Weil er schuldunfähig war, wurde er in einer Psychiatrie untergebracht.