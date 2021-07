Von Yoga bis Rugby

Heidelberg. Ran an den „Corona-Speck!“: Bei „Sport im Park“ können Heidelberger kostenlos und unter professioneller Anleitung üben. Die Stadt, der Sportkreis und Heidelberger Sportvereine bieten seit Ende Juni 2021 unter dem Motto „Mach mit – Bleib fit!“ auf Grün- und Parkflächen in den Stadtteilen vielfältige Kurse an. Die ersten Kurse sind bereits gestartet – nun sind laut Mitteilung der Stadt weitere interessante Angebote hinzugekommen. Ob Body-Fit oder Cross-Fit, Rugby oder Konditionstraining, Hatha-Yoga oder Nordic Walking, Pilates oder Qigong, Rückenfit oder Fitness für Senioren – für alle Altersgruppen ist etwas dabei. Elf Kurse in fünf Stadtteilen werden angeboten, von Montag bis Sonntag, vom Adenauerplatz in der Altstadt über den Grahampark in Handschuhsheim, den Jahnplatz und den Werderplatz in Neuenheim bis unter anderem hin zum Sickingenplatz in Rohrbach und der „alla hopp!“-Anlage in Kirchheim. miro

Info: Infos und Termine unter www.heideberg.de/sportimpark