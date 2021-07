Von Seidenproduktion und Vulkanausbrüchen

Heidelberg. In Mannheim gibt es die Maulbeerinsel, in Plankstadt eine alte Maulbeerallee – und in Heidelberg-Ziegelhausen den ältesten Maulbeerbaum der Stadt: Einer von zwei neuen „Geopunkten“ weist darauf hin. Eine Delegation der Stadt Heidelberg und des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald hat sie nun vorgestellt.

Bei den neuen Geopunkten geht es um die Seidenproduktion und einen ehemaligen Vulkan in Ziegelhausen. „Als in Ziegelhausen Seidenraupen gezüchtet wurden“ ist der Titel einer neuen Informationstafel, welche die städtische Umweltbildungsplattform „Natürlich Heidelberg“ mit dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald auf Initiative des Stadtteilvereins Ziegelhausen in der Nähe der Neckarschule aufgestellt hat. Die Tafel weist auf den ältesten Maulbeerbaum Heidelbergs hin und stellt den Bezug zur historischen Seidenraupenproduktion in der Kurpfalz her.

Die zweite neue Geopunkt Tafel „Der Vulkan im Steinbachtal“ erklärt ein Ereignis, das vor etwa 290 Millionen Jahren stattfand. Zum Ende des Erdaltertums brachen in der Region mehrere Vulkanen aus. Das Gestein ist heute als „Fenster in die Erdgeschichte“ an der Peterstaler Straße aufgeschlossen.

Klimaschutz-Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain, Jutta Weber (Geschäftsführerin Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald), Reimund Beisel (Vorsitzender des Stadtteilvereins Ziegelhausen), Sabine Lachenicht (Leiterin Umweltschutzamt) und Jochen Kohn (Abteilungsleitung Lernort Natur, Geo- und Naturpark) stellten die Geopunkte vor. „Natürlich Heidelberg“ bietet Führungen zu den Geopunkten an. Infos unter www.natuerlich.heidelberg.de oder Telefon 06221/58 2 83 33. miro

