Von Mammuts und ihren Nachkommen

Heidelberg/Mannheim. Eine tierische Kooperation ist der Zoo Heidelberg mit den Reiss-Engelhorn-Museen (rem) in Mannheim eingegangen. Wie der Tiergarten am Mittwoch bekanntgab, arbeiten beide Institutionen bei der aktuellen Sonderausstellung „Eiszeit-Safari“ zusammen. Denn: Elefanten, Löwen und Bären gehören nicht nur zu den Publikumslieblingen im Zoo Heidelberg – vor rund 30 000 Jahren waren diese Arten auch in der Rhein-Neckar-Region heimisch. In der „Eiszeit-Safari“ stehen die Besucher unter anderem lebensechten Rekonstruktionen von Mammut, Höhlenlöwe und Höhlenbär Auge in Auge gegenüber.

Durch die Zusammenarbeit von Museum und Zoo werde das Interesse der Besucher beider Einrichtungen auf die große Aufgabe unserer Zeit gelenkt: Den Erhalt der Biodiversität, hieß es. Den ausgestorbenen eiszeitlichen Arten im Museum stellt der Zoo die lebendigen Vertreter der heutigen Tierwelt gegenüber, für deren Erhalt sich der Zoo in seinen Naturschutzprogrammen aktiv einsetzt.

Im Rahmen der Kooperation erhalten Kleingruppen und Familien beim Besuch der Ausstellung oder des Zoos einen Wendegutschein, mit dem sie auf die Familienkarte in der anderen Institution eine Ermäßigung von 3,50 Euro erhalten. Außerdem hängen im Zoo an den Gehegen der Elefanten, Löwen und Braunbären bebilderte Hinweistafeln mit spannenden Infos zu den eiszeitlichen Vertretern und zur Schau „Eiszeit-Safari“.

Wichtige Zusammenarbeit

„Die Kooperation ermöglicht es, die außergewöhnliche Tierwelt der Vergangenheit und Gegenwart zu erleben: Indische Elefanten im Zoo und eine Mammutgruppe im Museum. Das ergänzt sich thematisch wunderbar und ist ein Erlebnis für Groß und Klein“, freut sich rem-Generaldirektor Wilfried Rosendahl. „Die Zusammenarbeit mit zoologischen Gärten ist für unsere Forschung der vergangenen Tierwelt sehr wichtig. Nur wenn wir unser Wissen zusammenbringen, gelingt es uns, weitere Geheimnisse der Eiszeitbewohner zu entschlüsseln.“ her

