Von Lili und Liedern

Schlimm, wenn einen der Tod so früh schon ereilt. Was hätte Lili Boulanger, die mit 24 Jahren starb, noch alles komponieren können und mögen? Ein Jahr vor ihrem Ableben hatte sie noch den Zweiteiler „D’un soir triste“ - „D’un matin de printemps“ vollenden können, mit dem das Philharmonische Orchester Heidelberg unter Leitung von Generalmusikdirektor Elias Grandy sein fünftes Saisonkonzert einleitete.

Dunkleres Aufbegehren am Abend, der fast depressive Bilder assoziiert, hoffnungsvoller dann das Erwachen des Frühlings, in dem erste Blüten sich öffnen mögen, aber auch Winde brausen - das Orchester entwickelte einfühlsame Klangräume. Mehr solcher Sensibilität hätte man sich auch in der Neuen Aula für die acht Orchesterlieder von Joseph Marx in ihrem spätromantischem Nachhall gewünscht. Sopranistin Lydia Teuscher bringt hier eine farbenreiche Stimme ein, mit durchaus attraktiven Elementen, allein die Textverständlichkeit hätte deutlicher sein dürfen und in den Höhen neigte sie zur Übersteuerung.

Überschwang stellt sich nicht ein

Dies allerdings auch dem Orchester geschuldet, von dem man mehr Intimität des Ausdrucks erhoffte, denn die wechselnden Stimmungen zwischen Ständchen und Volkslied, seliger Nacht und Liebeserwachen hat der Komponist in treffsichere Tönungen gesetzt. Er wird langsam wiederentdeckt und hat das verdient.

Was es drauf hat, durfte das Orchester nach der Pause zeigen, wenn Elias Grandy burlesken Szenen „Petruschka“ von Igor Strawinsky präsentierte. Mit rhythmischem Feeling und bemerkenswertem Leuchten solistische Einschübe, allein der mitreißende, orgiastische Überschwang wollte sich nicht einstellen. Elias Grandy dankte am Ende dem Publikum, das ihn und das Orchester acht Jahre lang begleitete.