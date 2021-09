Von Klimaschutz bis zu italienischer Kultur

Heidelberg. Die Schule hat begonnen, Studierende kommen in die Stadt zurück und Touristen zumindest aus dem Inland sind wieder da: Heidelberg füllt sich mit Leben und bietet an diesem Wochenende eine Reihe von Veranstaltungen – inklusive der Möglichkeit, sich fürs Klima zu engagieren. Vieles findet unter freiem Himmel statt. Ein Überblick:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Radkultur-Tagvor zwei Jahren war auf dem Uniplatz. © Philipp Rothe

Klima-Trauermarsch: Um 16 Uhr startet am Freitag, 17. September, am Friedrich-Ebert-Platz ein Trauermarsch, der durch die Heidelberger Hauptstraße bis zum Marktplatz ziehen wird und an die Opfer der Klimakatastrophe erinnern soll.

„Radkultur“-Tag: Am Samstag, 18. September, dreht sich alles um das Fahrrad: Der Aktionstag der Initiative „RadKultur“ auf dem Friedrich-Ebert-Platz hat den Schwerpunkt Lastenrad. Von 12 bis 18 Uhr können Modelle ausprobiert werden. Neben Programmpunkten und Aktionen gibt es um 14 Uhr eine ADFC organisierte Radparade. Infos: https://bit.ly/3Enu7Kc.

Parks statt Parkflächen: Beim „Heidelberger Parking Day“ verwandeln sich am Freitag, 17. September, von 14 bis 18 Uhr Parkflächen – zum Beispiel an der Ecke Akademiestraße/Plöck und in der Poststraße – in Spielflächen oder Begegnungsraum für Menschen. Die Kampagne ist 2005 in den USA erfunden worden. Veranstalter in Heidelberg ist unter anderem der Verein Ökostadt Rhein-Neckar. Infos: parkingday-hd.weebly.com

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Literaturherbst: „Vielfalt Liebe. Vielfalt Literatur“: Unter diesem Motto steht der 7. Literaturherbst, der noch bis 19. September insgesamt 30 Veranstaltungen an 27 Orten in der Stadt bietet. Infos: www.literaturherbstheidelberg.de

Italienische Kultur: Vom 17. bis 19. September organisiert der Verein Volare in der Hebelhalle die neunte Auflage des „Kulturfestivals Italia“. Am Freitag gibt es zum Auftakt um 19 Uhr einen Empfang mit Musik. Infos: www.volare-heidelberg.com.

Aktion „Rettungskette“: Unter anderem an der Stadtbücherei versammeln sich am Samstag, 18. September, von 12 bis 12.30 Uhr Menschen für die Aktion „Rettungskette für Menschenrechte HandinHand“. Die Aktion soll auf die Situation der Menschen aufmerksam machen, die weltweit auf der Flucht sind. Mehr als 850 Menschen sind nach Angaben der Veranstalter allein in der ersten Jahreshälfte ertrunken. 271 Organisationen haben ihre Unterstützung angemeldet. Infos: www.rettungskette.eu.

Führung Energiepark: Holz-Heizkraftwerk, Solaranlagen, mehrere Biomethan-Blockheizkraftwerke und der Energie- und Zukunftsspeicher: Am Samstag, den 18. September, bieten die Stadtwerke Heidelberg von 14.30 bis 16 Uhr eine Führung im Energiepark Pfaffengrund an (www.swhd.de/energiekonzeption).

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Kinder-Rad-Demo: Unter dem Motto „Platz da für die nächste Generation“ startet am Sonntag um 15 Uhr an der Schwanenteichanlage eine Kinder-Fahrraddemo – veranstaltet vom Verein „Fahrrad und Familie“ (fahrrad-und-familie.de/kidicalmass). miro