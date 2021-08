Von Hohlweg bis Kajaktour

Heidelberg. Von der Kajak-Tour über einen Waldspaziergang mit einer Jägerin und einen Freeride-Schnupperkurs bis hin zur Wildkräuter-Suche – vieles lässt sich bei der Veranstaltungsreihe „Natürlich Heidelberg“ vom 4. bis 26. September erkunden. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, wurden die Kurse in Zusammenarbeit mit vielen Partnerinnen und Partnern wie dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und dem Naturpark Neckartal-Odenwald zusammengestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf dem Programm stehen Führungen, Exkursionen, Seminare sowie Fitness in der Natur. So können Interessierte zum Beispiel am Samstag, 4. September, 14 bis 17 Uhr, die Kunst der Fermentation in Theorie und Praxis lernen. Am Sonntag, 5. September, 14 bis 17 Uhr, heißt es dann „Hohlweg, Pinge, Weinterrasse – Spuren im Gelände“. Und am Dienstag, 14. September, gibt es eine Kajaktour in den Abendstunden.

Anmeldung online

Für alle Veranstaltungen, bei denen keine gesonderte Anmeldung notiert ist, ist die Anmeldung über das Online-Buchungsportal unter www.natuerlich.heidelberg.de möglich. Weitere Informationen rund um das Veranstaltungsprogramm gibt es im Buchungsbüro von „Natürlich Heidelberg“ der Stadt Heidelberg telefonisch unter 06221/58-28333 (mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie von März bis Oktober zusätzlich mittwochs von 16 bis 18 Uhr) oder per E-Mail an natuerlich@heidelberg.de.

Das gedruckte Veranstaltungsprogramm „Natürlich Heidelberg“ liegt unter anderem in den Bürgerämtern, der Volkshochschule oder der Stadtbücherei kostenlos aus. her

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2