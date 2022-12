Von Hitzeplan bis Azubi-Netz

Von der OB-Wahl bis zur Masterplanentwicklung für das Neuenheimer Feld, vom Ankunftszentrum in Patrick-Henry-Village bis zum Faulen Pelz: 2022 hat Heidelberg vieles beschäftigt. Nun geht der Blick nach vorne. Ein Überblick über die wichtigsten Themen und öffentlichen Aufgaben 2023, die der gerade zu einer dritten Amtszeit wiedergewählte Stadtchef Eckart Würzner für sich, die Verwaltung und Bürgervertreterinnen auf die Agenda setzt.

Jahresauftakt Am Sonntag, 15. Januar, steigt von 11.30 bis 16.30 Uhr unter dem Motto „Vereine – Herzstück der Stadtgesellschaft“ eine Jahresauftaktveranstaltung. Im Haus am Harbigweg (Harbigweg 5) im Heidelberger Stadtteil Kirchheim stehen die Vereine beim Programm im Mittelpunkt. Der Jahresauftakt wird im Wechsel mit dem alle zwei Jahre stattfindenden großen Bürgerfest ausgerichtet. Ein Bürgerfest soll es wieder 2024 geben – voraussichtlich in einem der neuen Quartiere.

Finanzen: Der nächste Doppelhaushalt, die Basis alles städtischen Wirtschaftens, muss erarbeitet werden. Am 23. März 2023 stellt die Verwaltungsspitze mit Oberbürgermeister und Kämmerer den Entwurf vor. Darin steht, für welche Bereiche und Projekte wie viel Geld bereitgestellt werden soll – und woher die Mittel dafür genommen werden. Dann haben die Fraktionen und Gruppierungen im Gemeinderat Zeit, Rubrik für Rubrik durchzuarbeiten und eigene Vorstellungen zu formulieren. Am 11. Mai 2023 wandern diese Änderungsvorschläge zurück in den Gemeinderat. Nachdem in Besprechungen oder auch einer Klausurtagung Kompromisse gefunden wurden, soll das Zahlenwerk am 29. Juni 2023 verabschiedet werden. Dann braucht es noch das Okay des Regierungspräsidiums.

Klimaschutz: Im kommenden Jahr soll das bereits heiß erwartete erste Müllfahrzeug im praktischen Einsatz getestet werden, das per Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb durch die Straßen rollen soll. Doch das ist nur ein Aspekt der bevorstehenden Klimaschutz-Bemühungen. Das Umweltamt arbeitet an der Umsetzung des Hitzeaktionsplans. Im ersten Quartal 2023 soll der Prototyp einer „Kühlen Karte“ vorgestellt werden. Sie zeigt Orte an, an denen es sich bei Hitze besser aushalten lässt. Die Fernwärme soll im Stadtgebiet weiter ausgebaut werden. Der Energie- und Zukunftsspeicher, der bereits mit Heißwasser gefüllt ist, soll ab Sommer auch seine Dach-Gastronomie öffnen. „Höfe pro Solar“ heißt ein Programm, das vorangetrieben werden soll: Die Stadt unterstützt landwirtschaftliche Betriebe bei der Einrichtung von Solartechnik auf den Dächern von Hallen und Ställen.

Azubi-Netzwerk: 2023 fällt der Startschuss zu einem Azubi-Netzwerk in Heidelberg. Die angehenden Fachkräfte sollen stärker von Angeboten wie Fortbildungen, Sportkursen oder kulturellen Veranstaltungen profitieren.

Verkehr: Die Steubenstraße in Handschuhsheim und die Schützenstraße in Pfaffengrund werden Fahrradstraßen. Das bedeutet: Hier haben Zweiräder Vorrang. Geprüft wird das auch für die Vangerowstraße in Bergheim. Der Radweg auf der B 37, für den eine Pkw-Fahrspur weggenommen wurde, besteht als Verkehrsversuch noch bis Mai. Die Auswertung der Nutzung scheint positiv auszufallen. Wenn Bund und Gemeinderat zustimmen, soll die Radspur am Neckarufer dauerhaft bestehen bleiben. Kfz-Parken soll in Heidelberg mehr in den Blick genommen werden. Dass Gehwege zugestellt werden, soll weniger toleriert werden. Im zweiten Quartal soll besonders entlang der Schulwege kontrolliert werden, ob die Gehwege frei sind. Außerdem soll ein „gesamtstädtisches Parkraumkonzept“ erarbeitet werden – eine Analyse jeder einzelnen Straße, wie viele Parkflächen vorhanden sind und wie sie genutzt werden.

Bildung: Im kommenden Jahr möchte sich Heidelberg im Förderprogramm „Bildungskommune“ bewerben. Das könnte mehr Personal nach sich ziehen und ein besseres (digitales) Management von Bildungsmöglichkeiten. Eine solche Orientierungshilfe für Eltern, die nach einer weiterführenden Schule suchen, gibt es mit dem „Schulwegweiser 2023“ (www.heidelberg.de/schulwegweiser) bereits.

Eröffnungen: Das neue Konferenzzentrum soll im Herbst öffnen. Der Europaplatz, der zwischen dem Heidelberg Congress Center (HCC) und dem Bahnhof liegt, wird Ende des Jahres 2023 fertig. Einzelne Gebäude dort sollen schon im Herbst bezogen werden. Die Stadthalle wird saniert, die Erd- und Tiefbauarbeiten auf dem Montpellierplatz sind fertig. Im Sommer soll der Rohbau des Veranstaltungshauses fertig sein. Die Sanierung der „guten Stube“ der Stadt wurde möglich, weil Unternehmer Wolfgang Marguerre und seine Familie insgesamt 43,8 Millionen Euro zur Verfügung stellten. Kein städtisches Projekt, aber ein neuer Anziehungspunkt für die Wissenschaftsstadt Heidelberg wird die neue interaktive Dauerausstellung „Die Welt der Molekularbiologie“ im Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie EMBL. Ab März soll sie für Publikum geöffnet sein.