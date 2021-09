Von der Kirche zum Bürgerzentrum

Heidelberg. Die Heidelberger Südstadt hat ein neues Bürgerzentrum. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, steht die Chapel nach umfassender Sanierung nun für Bürgerinnen und Bürger offen. Drei Räume, darunter ein großer Saal, können künftig in der Rheinstraße im Mark-Twain-Village gemietet werden. Darüber hinaus soll die Chapel zu einer sozialen und kulturellen Begegnungsstätte sowie einem lebendigen Stadtteilmittelpunkt werden, hieß es.

Ab Herbst wird ein Kultur- und Freizeitprogramm für alle Generationen angeboten. Die Fäden dafür hält der Trägerverein „Chapel –Raum für Stadtkultur“ in der Hand, der Ansprechpartner für die Vermietung und den Betrieb der Chapel ist. Zum Trägerverein gehören der Stadtteilverein Südstadt und Caritasverband Heidelberg sowie die Vereine effata Eine-Welt-Kreis und formAD. Im Bürgerzentrum wird es neben den Räumen zum Mieten auch einen Infopoint geben, der als Stadtteilbüro von der Caritas betrieben wird.

„Die Chapel ist sozusagen ein Liebhaberobjekt, das uns aufgrund der Bauweise und Bausubstanz zunächst viele Sorgen beschert hat. Mit der neuen Nutzung schaffen wir zweierlei: Es entsteht ein neues Stadtteilzentrum, gefüllt mit Leben von einem tatkräftigen Trägerverein, dem wir herzlich für das Engagement danken“, betonte Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck. „Gleichzeitig erhalten wir einen für die Stadtgeschichte wichtigen Ort der Erinnerung an die Zeit, als die US-Amerikaner auf dieser Fläche aus- und eingingen“, fügte er hinzu.

Bei der Sanierung, die im Dezember 2017 begonnen hatte, fielen umfangreiche Baumaßnahmen an: Das Parkett und der Terrazzo-Boden wurden aufgearbeitet, die Nordfassade wurde mit großzügigen Fenstern ausgestattet. Flur und Multifunktionsraum im Untergeschoss haben neue Böden aus Gussasphalt erhalten. Die Toiletten wurden erneuert sowie eine Behindertentoilette und ein Aufzug eingebaut.

Die Gesamtkosten für die Sanierung belaufen sich auf rund 3,7 Millionen Euro. Etwa die Hälfte der Kosten – rund 1,85 Millionen Euro – fließen aus dem Bund-Länder-Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“ in das Projekt. Ziel des Programms sei es, kommunale Gemeinbedarfseinrichtungen der sozialen Infrastruktur so zu qualifizieren, dass sie zu Orten der Integration, des sozialen Zusammenhalts und der Begegnung im Quartier werden, so die Stadt. Räume und Infrastruktur der Chapel stehen künftig für Veranstaltungen des Stadtteils, aber auch für alle Akteure der Stadt – wie Kirchen und Schulen – zur Verfügung.

Die Chapel wurde 1951 als Kirche für das Headquarter und Mark-Twain-Village der US-Streitkräfte für die Angehörigen verschiedener Konfessionen als Gotteshaus errichtet – nach einem Entwurf des Mannheimer Architekten Emil Serini. Nach Abzug der US-Streitkräfte wurde das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt. Im Juli 2016 beschloss der Gemeinderat, die nunmehr im städtischen Besitz befindliche Chapel zu einem Bürgerzentrum für die Südstadt umzubauen. her