Heidelberg. Ein Schaden von 20 000 Euro ist bei einem Unfall am Montagnachmittag in der Ziegelhäuser Landstraße entstanden. Nach Mitteilung der Polizei kam eine 70-Jährige aus unklaren Gründen mit ihrem Pkw von der Straße ab und prallte gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Wagen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt.

