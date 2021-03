Rhein-Neckar. 110 gemeinnützige Organisationen mit 47 Projektideen – 20 von ihnen hat die BASF in Ludwigshafen im Rahmen des Wettbewerbs „Gemeinsam Neues Schaffen“ ausgezeichnet. Die Umsetzung der Projekte fördert das Unternehmen mit insgesamt 200 000 Euro.

„Wir sind froh und stolz, dass es trotz Corona eine rege Beteiligung und hervorragende Projekte gab. Aufgrund der Pandemie müssen wir auf eine Prämierungsveranstaltung verzichten. Wir ehren Teilnehmer und Gewinner deshalb mit einem Film, der in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Neckar Fernsehen entstanden ist“, so Karin Heyl, Leiterin Social Engagement bei BASF.

Wettbewerb zum vierten Mal

Ein Mehrgenerationenhaus wird in Heidelberg gefördert. © dpa

Unter den Gewinnern sind zum Beispiel: „MGHub“ – ein Mehrgenerationenhaus in Heidelberg, „Auspacken und loslegen“ mit Leihtaschen voller Bücher in Rauenberg oder „Back on Track“ – die Förderung junger Menschen, die vom Schulabbruch bedroht sind, aus Weinheim.

Der Projektwettbewerb „Gemeinsam Neues schaffen“ fand zum vierten Mal statt. Die BASF unterstützt damit gemeinnützige Organisationen in der Metropolregion Rhein-Neckar, die sich in Kooperationen über ihr eigenes Themenfeld hinaus für ein lebendiges und lebenswertes Umfeld engagieren. Ziel ist laut BASF, dass engagierte Menschen mit- und voneinander lernen, neue Angebote für ihre Zielgruppen entwickeln und für sich Zugang zu neuen Zielgruppen eröffnen.

Die Auswahl der Gewinner erfolgt durch eine BASF-interne Jury. Eine zweite Jury legt die Fördersumme für einzelne Projekt fest – die Mindestfördersumme beträgt 5000 Euro. her