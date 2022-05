Vom Wunsch, bedeutsam zu sein

Heidelberg. Der Mensch hat Sehnsucht nach Bedeutung: Die amerikanische Philosophin Rebecca Newberger Goldstein ist überzeugt, dass dieser „Bedeutsamkeitsinstinkt“ (englisch: The Mattering Instinct) für viele ein starker Antrieb ist. In der Heiliggeistkirche in Heidelberg hat die Performance-Künstlerin Janet Grau (M.) gemeinsam mit der Tänzerin Cecilia Ponteprimo und dem Tänzer Lorenzo Ponteprim daraus eine 40-minütige Darbietung gemacht, die sie am Wochenende gleich zwei Mal gezeigt haben. Bis Oktober ist in der Kirche eine Videoversion der Performance zu sehen.

