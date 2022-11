Vom Gehirn inspiriert

Das menschliche Gehirn zu reproduzieren, ist ein Menschheitstraum, an dem sich seit Jahrhunderten Forscher versuchen. Doch bislang gelang es noch niemandem, dieses Wunder zu enträtseln. Wenigstens möglichst viel von den „grauen Zellen“ zu lernen, und dieses Wissen vielleicht für die Erfindung neuer Computerformen zu nutzen, dem haben sich Heidelberger Forscher am EINC (European Institute for Neuromorphic Computing) verschrieben. Bislang mussten sie in Containern arbeiten, nun beziehen sie – dank europäischer Förderung und der Unterstützung privater Stifter aus der Region – einen Neubau im Neuenheimer Feld. Am Miottwoch ist der rund 21 Millionen Euro teure Neubau unter anderem vom baden-württembergischen Finanzminister Danyal Bayaz und Wissenschaftsministerin Petra Olschowski der Universität übergeben worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine große Maschinenhalle bildet das Herzstück des viergeschossigen Gebäudes, in dem Wissenschaftsgeschichte geschrieben werden soll – und das ursprünglich bereits im Mai 2020 fertig sein sollte. Es ist Teil des Kirchhoff-Instituts für Physik. Auch die Studierenden der neuen Fakultät für Ingenieurswissenschaften bekommen hier Forschungs- und Arbeitsflächen, um neue Computertechnik zu entwickeln.

Es sei ein „Marathonlauf mit Hürden“ gewesen, blickte Marco Grübbel, Leiter des Amts Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Mannheim und Heidelberg, zurück. Unter anderem habe bei der Zusammensetzung des Betons nachgebessert werden müssen. Nachhaltig ist der Neubau zudem: Auf Verbund–stoffe sei weitgehend verzichtet worden, um das Material später einmal weiterverwenden zu können.

Das EINC eröffne neue Chancen, würdigte Bayaz. Die Exzellenz der Universität sei „kein Selbstläufer“, sondern müsse ständig neu erarbeitet werden. Der Erfolg baden-württembergischer Unternehmen basiere auf Forschung und Innovation – beides sei ohne die Universitäten nicht möglich.

Rund fünf Jahre Bauzeit liegen nun hinter den Beteiligten. Die Planungen indes gehen weiter zurück: Bereits 2016 habe es Planungen für einen Forschungskomplex rund um die Physik und das Kirchhoff-Institut gegeben. Nun sei der letzte Baustein fertig. Die begrünte Dachfläche und eine Nutzung der Wärme aus der Abluft sowie die natürliche Abkühlmöglichkeit nachts gehörten zum Nachhaltigkeitsthema.

Apropos: Als Energiewunder gilt auch das (menschliche) Gehirn: 170 Milliarden Zellen, 86 Milliarden Neuronen und Tausende Billionen Synapsen stecken in den rund 1,5 Kilogramm Gehirnmasse, rechnete Olschowski vor. Damit benötige das Gehirn deutlich weniger Energie als jede bisher entwickelte Maschine. Mit dem EINC leiste das Land einen Beitrag zum europäischen Forschungsprojekt Human-Brain-Projekt. Seit 2013 arbeiten Expertinnen und Experten verschiedener Disziplinen an der Schnittstelle von Neurowissenschaften und Technologie daran, ein tiefgreifendes Verständnis der komplexen Struktur und Funktion des menschlichen Gehirns zu erlangen. 100 Milliarden Euro fließen pro Jahr, und das zehn Jahre lang. 100 Forscher aus 20 Ländern und 130 Institutionen sind dabei. Das Forschungsinstrument dafür ist die Technologieplattform für Neuromorphes Rechnen, an der Professor Meier maßgeblich mitgewirkt hatte. „Was wir hier tun, wird unsere Gesellschaft verändern“, hatte sich der Initiator des Human-Brain-Projekts in Heidelberg, Professor Karlheinz Meier, beim offiziellen Spatenstich im Mai 2017 gefreut. Im Oktober 2018 war er im Alter von 63 Jahren überraschend gestorben. Seine Witwe erlebte nun die Einweihung des EINC mit. An ihren Mann und die Forscherleistung des renommierten Experimentalphysikers ist an diesem Dienstagmittag viel erinnert worden.

Basis Kohlenstoff?

Nicole Marmé als Stadträtin sowie Markus Oberthaler vom Kirchhoff-Institut für Physik würdigten ebenfalls den Neubau, in dessen „Oberstübchen“ das Exzellenzcluster „Structures (Strukturen)“ unter der Leitung von Manfred Salmhofer Platz bekommen hat. Vom Austausch mit diesen Forschenden am EINC erhofft sich nicht nur Unirektor Bernhard Eitel viel: „Mein Traum ist, dass diese neue Generation von Computern auf Basis von Kohlenstoff entsteht.“ Denn das sei der Stoff, aus dem alles Natürliche entstanden sei: Es gibt am Ende nichts Nachhaltiges, das auf der Basis von Metallen entsteht, weiß der Rektor und Geowissenschaftler.