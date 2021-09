Vom Freibad ins Hallenbad

Heidelberg. In den Heidelberger Bädern beginnt die Wintersaison: Das Tiergartenbad schließt ab 13. September, am gleichen Tag öffnen dann das Ziegelhäuser Hallenbad Köpfel sowie in Rohrbach das Hallenbad Hasenleiser. Wie die Stadtwerke Heidelberg am Donnerstag mitteilten, ist vor den Besuchen die Buchung eines definierten Zeitblocks auf www.swhd.de/baederpreise erforderlich. Am letzten Öffnungstag, dem 12. September, entfallen im Tiergartenbad jedoch die ersten beiden Zeitblöcke wegen einer Sportveranstaltung.

In den Bädern gilt die 3G-Regel. Zudem muss überall ein Abstand von 1,50 Metern zu anderen Gästen eingehalten werden – daher sind Bereiche wie Duschen und Toiletten weiterhin eingeschränkt nutzbar. Dort, wo der Abstand nichteingehalten werden kann, muss ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden. In den Saunen ist eine begrenzte Personenzahl zugelassen.

Wenn das Thermalbad in der zweiten Oktoberwoche in die Winterpause geht, werden die Öffnungszeiten erweitert, hieß es. her