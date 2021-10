Vollsperrung Kurpfalzring in Heidelberg ab 11. Oktober

Heidelberg. Zu einer Vollsperrung kommt es ab 11. Oktober am Kurpfalzring im Pfaffengrund. Der Grund: Wie die Stadt mitteilt, ist die Straße in einem schlechten Zustand und muss saniert werden. Auch auf den Brücken über die Bahngleise und die Autobahn sei die Fahrbahndecke beschädigt. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, werde die Stadt Heidelberg daher in der zweiten Oktoberhälfte im Bereich zwischen Henkel-Teroson-Straße und Autobahnbrücke die Fahrbahndecke und stellenweise den Asphalt erneuern, wie sie in einer Mitteilung bekanntgab. Hierfür seien Sperrungen und Umleitungen nötig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Arbeiten beginnen am Montag, 11. Oktober, und dauern voraussichtlich bis Sonntag, 7. November. In dieser Zeit soll von der Einmündung Henkel-Teroson-Straße bis zur Brücke über die Bahngleise der Asphalt komplett erneuert werden. Auch auf den beiden Brücken wird die Asphaltdeckschicht saniert. Zudem werde im Bereich zwischen den Brücken sowie im Anschlussbereich bis zur Einmündung Wieblinger Weg die Fahrbahndecke erneuert. Insgesamt müssen rund 4000 Quadratmeter Fahrbahn erneuert werden. Die Kosten dafür betragen rund 700 000 Euro.

Für die Dauer der Arbeiten muss laut Stadt der Kurpfalzring zwischen der Einmündung Henkel-Teroson-Straße und der Abfahrt zum Wieblinger Weg für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Auch die Henkel-Teroson-Straße ist im Einmündungsbereich gesperrt und wird für die Dauer der Bauarbeiten zur Sackgasse. Die Hans-Bunte-Straße wird für den Zeitraum der Baustelle von Westen nach Osten zur Einbahnstraße. Der Auto- und Lastwagenverkehr wird großräumig über die Eppelheimer Straße umgeleitet. Der Geh- und Radweg im Kurpfalzring ist frei.

Auch Busse der Linie 34 sind von der Umleitung betroffen: Die Rhein-Neckar-Verkehr-GmbH (rnv) wird während der Baumaßnahme die Linie 34 aufteilen. Fahrten aus der Innenstadt werden im Wieblinger Weg am S-Bahnhof Pfaffengrund/ Wieblingen (P+R - Parkplatz – Schotterfläche) enden. Für den Bereich Pfaffengrund ist die Anbindung mit einem zusätzlichen Kleinbus an die Straßenbahnlinie 22 vorgesehen. Parallel läuft auch die Aufzugserneuerung der Deutschen Bahn (DB) am S-Bahnhof Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen weiter. Der erst kürzlich in Betrieb genommene Aufzug zum Bahnsteig Gleis 2 ist während der Arbeiten nicht benutzbar. Die Erneuerung des Aufzugs zum Bahnsteig Gleis 1 (Richtung Mannheim) soll Mitte Dezember 2021 abgeschlossen sein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2