Vier Verletzte nach Schüssen in Heidelberger Hörsaal - Täter soll Student gewesen sein

Heidelberg.

Ein bewaffneter Mann hat am Montagmittag in einem Hörsaal im Neuenheimer Feld in Heidelberg das Feuer eröffnet und andere Personen verletzt. Der Täter ist inzwischen tot, teilte die Polizei mit.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Mann bei laufender Vorlesung in einem Hörsaal der Universität im Neuenheimer Feld mit einer Langwaffe um sich geschossen und dabei vier Personen zum Teil schwer verletzt haben. Anschließend sei er in den Außenbereich geflüchtet. Unter einer Langwaffe ist nach Definition eine Schusswaffe mit langem Lauf, also ein Gewehr, zu verstehen.

Der Amokläufer soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) selbst Student gewesen sein. Er habe mehrere Langwaffen bei sich gehabt und soll sich schließlich selbst erschossen haben. Den Hörsaal habe er gegen 12.30 Uhr betreten, teilte eine Mitarbeiterin mit. Nach der Tat sei er aus dem Saal in den Außenbereich geflüchtet.

Eine Person lebensgefährlich verletzt

Vier Personen wurden im Hörsaal verletzt. Eines der Opfer sei bei den Schüssen lebensgefährlich verletzt worden, hieß es am Montag in Sicherheitskreisen. Der Täter soll sich selbst erschossen haben. Nach ersten Erkenntnissen habe er keine politischen oder religiösen Motive gehabt.







Polizei geht von Einzeltäter aus

Die Polizei erklärte: "Wir gehen nicht von weiteren Tätern aus." Zur Sicherheit wurde das Gelände aber weiter abgesucht. In einer Mitteilung von 15.11 Uhr schrieb die Polizei: "Derzeit ist keine Gefahrenlage mehr gegeben." Die Ermittlungen vor Ort liefen auf Hochtouren. Ein Bürgertelefon für Angehörige wurde eingerichtet: 0621 174 5055. Zur Identität der Verletzten und des Täters gab es zunächst keine weiteren offiziellen Angaben.

Neuenheimer Feld weiträumig abgesperrt

Die Polizei hatte zuvor mehrere Verletzte im Neuenheimer Feld in Heidelberg gemeldet. Die Beamten seien im Großeinsatz vor Ort, hieß es. Auch zahlreiche Rettungskräfte seien im Einsatz. Das Neuenheimer Feld wurde weiträumig abgesperrt, Passanten und Autofahrer gebeten, das Gebiet weiträumig zu umgehen beziehungsweise zu umfahren. Wie Mitarbeiter vor Ort mitteilten, waren auch das SEK und ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

OB Würzner: "Fürchterlicher Tag für uns alle"

Der Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner äußerte sich über Facebook: "Liebe Heidelberginnen und Heidelberger, der heutige Tag ist ein fürchterlicher für uns alle." Die Situation sei undurchsichtig, deswegen bitte er Bürger, den Anweisungen der Polizei zu folgen und keine vorzeitigen Spekulationen und Gerüchte zu verbreiten.