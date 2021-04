Vier Verletzte bei Zusammenstoß mit Linienbus in Heidelberg

Heidelberg. Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Linienbus sind am Montagmorgen in Heidelberg-Bergheim vier Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Autofahrer auf der Bergheimer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs und wollte nach links in die Kirchstraße abbiegen. Dabei habe er den Linienbus übersehen, der auf der Busspur ebenfalls in Richtung Bismarckplatz fuhr. Daraufhin kam es zur Kollision. Die Bus- und Straßenbahnspur war zwischen 8 und 9 Uhr für rund eine Stunde gesperrt.

