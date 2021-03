  Vier Jugendliche auf Spielplatz überfallen

Heidelberg. Vier Jugendliche im Alter zwischen 17 und 19 Jahren sind bereits am Freitagabend auf einem Spielplatz in Heidelberg überfallen worden. Die Gruppe sei nach Polizeiangaben vom Montag gegen 22.45 Uhr an der Ecke Märzgasse/Plöck in der Altstadt zunächst von drei Unbekannten angesprochen worden. Im Verlaufe des Gesprächs sei der Ton der Unbekannten aggressiver geworden. Schließlich händigten zwei der Geschädigten Bargeld aus. Einer der 17-Jährigen wurde darüber hinaus geschlagen. Eine Fahndung nach den Beschuldigten verlief bisher erfolglos.

AdUnit urban-intext1

Die drei Unbekannten im geschätzten Alter von 18-19 Jahren wurden der Polizei wie folgt beschrieben:

Der erste Täter war etwa 1,85 Meter groß. Er hatte dunkelblonde bis hellbraune Haare, einen Dreitagebart und eine muskulöse Statur. Bekleidet war er mit einem weißen Trainingsoberteil, einer dunklen Jogginghose und Turnschuhen.

Der zweite Täter wurde mit einer Größe von etwa 1,75 Meter beschrieben. Er hatte schwarze Haare und einen Kinn- und Oberlippenbart sowie eine schlanke Statur. Bekleidet war er mit einer blau-roten Trainingsjacke. Er sprach Deutsch mit Akzent.

AdUnit urban-intext2

Der dritte Täter war rund 1,70 Meter groß. Er hatte dunkle Haare und einen leichten Oberlippenbart. Zum Tatzeitpunkt trug er ein schwarze Jeans und eine schwarze Jacke. Die Geschädigten vermuteten, dass er Ausländer war.

Zeugen werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 0621/174-4444 oder 06221/99-1700 bei der Polizei zu melden.