Vier betrunkene E-Scooter-Fahrer binnen einer Stunde kontrolliert

Heidelberg. Innerhalb einer Stunde sind in der Nacht auf Sonntag in Heidelberg gleich vier E-Scooter-Fahrerinnen und -Fahrer unter Alkoholeinfluss von der Polizei gestoppt worden. Zunächst wurde am Samstag, um 23.45 Uhr, eine 22-Jährige in der Straße "Kleine Plöck" einer Kontrolle unterzogen, die eine Atemalkoholkonzentration von 0,76 Promille aufwies. Nach Mitternacht fiel den Beamten in der Römerstraße ein 34-Jähriger mit seinem E-Scooter auf. Bei ihm konnte eine Atemalkoholkonzentration von 1 Promille festgestellt werden. Fast zeitgleich kontrollierte eine weitere Streife, um 0.35 Uhr, einen 17-Jährigen auf der Theodor-Heuss-Brücke, der ebenfalls 1,0 Promille aufwies. Zudem war der junge Mann nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen 1 Uhr geriet in der Berliner Straße dann eine 22-Jährige in eine Verkehrskontrolle. Hier förderte ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,16 Promille zu Tage.

Während der 17-Jährige einem Erziehungsberechtigten überstellt wurde, mussten die drei anderen Personen, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, ihren Heimweg zu Fuß fortsetzen. Nach Angaben der Polizei müssen alle vier Kontrollierten sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten und führerscheinrechtliche Konsequenzen befürchten.