Vier beschädigte Fahrzeuge bei Autounfall nach Überholvorgang

Heidelberg. Vier beschädigte Fahrzeuge sind das Resultat eines Verkehrsunfalls nach einem riskanten Überholmanöver eines 53-Jährigen Autofahrers in Heidelberg. Dieser setzte am Samstagabend mit überhöhter Geschwindigkeit im Kreuzungsbereich der Karlsruher Straße und der Sickingerstraße beim Abbiegevorgang des vorausfahrenden Fahrzeugs zu seinem Manöver an, teilte die Polizei am Montag mit. Durch den Zusammenstoß verlor der Unfallverursacher die Kontrolle über seinen SUV. Er geriet auf den Gehweg und kam erst nach 20 Metern und weiteren Kollisionen mit zwei geparkten Autos zum Stillstand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der 53-jährige SUV-Fahrer sieht nun einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs entgegen. Sein Führerschein wurde noch am selben Abend einbehalten.