Vier Autos stillgelegt

Mannheim/Heidelberg. Die Polizei hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in Mannheim und Heidelberg Verkehrskontrollen im Zusammenhang mit dem Phänomen „Poser“ durchgeführt. Bei den Kontrollen von einigen Dutzend Fahrzeugen und Personen wurden mehrere Verstöße festgestellt, teilten die Beamten mit. Vorrangig waren es unzulässige Manipulationen der jeweiligen Abgasanlagen an den Fahrzeugen, weshalb es zu nicht unerheblichen Lärmbelästigungen kam. Dies führte bei vier Fahrzeugen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und schließlich zur Sicherstellung der Fahrzeuge. Die Fahrer müssen nun mit Ordnungswidrigkeitsanzeigen rechnen. red

