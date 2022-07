Viele tote Larven von Amphibien im Heidelberger Schlossgarten

Heidelberg. Einen herben Rückschlag erlitten haben Naturschützer beim Bemühen um den Erhalt des Amphibienbestandes im Heidelberger Schlossgarten. In einem Becken seien zuletzt wieder eine große Menge toter Amphibien-Larven entdeckt worden, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Rund zwei Drittel des Bestandes waren betroffen.

Hintergrund des Amphibiensterbens sind die Auswirkungen einer privaten Baustelle auf dem Grundstück Schloß-Wolfsbrunnenweg 18. Im vergangenen Jahr wurde festgestellt, dass es durch den Gebrauch von Spritzbeton zu einer Kontamination gekommen war. Die Schadstoffe wurden durch hangabwärts fließendes Wasser in die Becken des Schlossgartens getragen – das führte zu erhöhten pH-Werten und dem Sterben vieler Amphibien. Die Stadt reagierte auf fehlerhafte Maßnahmen des Bauherrn mit einer Reihe von Auflagen. Eine besagt, dass das Wasser vom Grundstück direkt in die Kanalisation abzuleiten ist.

Tiere umgesiedelt

Aktuell gelangen zwar keine Schadstoffe mehr in das Grundwasser. Es dauert aber, bis die bisherigen Kontaminationen abgebaut sind. Zudem führt starker Algenbewuchs in den Becken in den Nachtstunden zu einer starken Sauerstoffzehrung.

Stadt, NABU und Schlossverwaltung haben Gegenmaßnahmen eingeleitet, um das Amphibiensterben zu verhindern. So wurde zur Erhöhung eines Wasserdurchflusses bereits Leitungswasser in das kleine Becken eingeleitet. Die Algen wurden größtenteils entfernt, der Großteil der verbliebenen Tiere wurde in die größeren Becken umgesiedelt. Zudem wurde Eichenholz, das auf natürliche Weise den pH-Wert neutralisiert, ins Wasser gelegt.

Für das Grundstück Schloß-Wolfsbrunnenweg 18 hat die Stadt eine Reihe von Auflagen erlassen. Bei dem Bauvorhaben wird ein denkmalgeschützter Altbau saniert sowie ein Neubau errichtet.