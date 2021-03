  Viele Kunden holen sich Frühlingsblüher in Haus und Garten

Heidelberg. Frühlingsblüher wie Primeln, Narzissen oder Tulpen, dazu säckeweise Blumenerde – und auch Pflanztöpfe werden mit Begeisterung in den Einkaufswagen gepackt. Bei „Dehner“ in Heidelberg-Pfaffengrund nutzten am Montag vor allem ab dem Nachmittag viele Kunden die Möglichkeit, sich den Frühling in Haus und Garten holen zu können. „Wir haben uns gut gerüstet für die Wiedereröffnung“, berichtet Marktleiterin Margitta Bierent (Bild). 4000 Quadratmeter Verkaufsfläche stehen zur Verfügung: „Alle Kunden tragen Maske und sind sehr diszipliniert.“ Seit Mitte Dezember mussten die Gartenmärkte coronabedingt schließen. „Bei uns ist sehr viel los“, bestätigt auch eine Mitarbeiterin vom Familienbetrieb „Blumen Kamm“ in der Rohrbacher Straße am ersten Tag der Wiedereröffnung. miro (Bild: Philipp Rothe)