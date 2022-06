Viele Höhepunkte beim „Lebendigen Neckar“ in Heidelberg

Heidelberg. Den Neckar und sein Ufer einen Tag lang entdecken – das können Besucherinnen und Besucher beim Aktionstag Lebendiger Neckar am Sonntag, 19. Juni, von Ilvesheim im Westen über Edingen-Neckarhausen, Heidelberg, Neckargemünd, Neckarsteinach und Hirschhorn bis Eberbach im Osten. Die Kommunen am Fluss laden zum 19. Mal zu diesem regionalen Großereignis ein. In Heidelberg wird von 11 bis 19 Uhr auf der zentralen Veranstaltungsfläche am Neckarufer in Neuenheim, zwischen der Theodor-Heuss-Brücke und der Ernst-Walz-Brücke, ein vielseitiges Programm für Familien und Menschen jeden Alters geboten.

Insgesamt rund 60 Angebote stehen auf der Neckarwiese und entlang der Uferstraße zur Verfügung – von Vorführungen bis hin zu Mitmachangeboten wie Stand-up-Paddeln, Rollstuhlbasketball, Lacrosse, Boule und Ratespielen. Sportvereine, Umweltverbände, Kultureinrichtungen, Institutionen, städtische Ämter und Gesellschaften sowie viele mehr informieren über ihre Arbeit und über Themen wie Naturschutz, Radverkehr, Kulturangebote und Gesundheitsförderung.

Oberbürgermeister Eckart Würzner: „Der Lebendige Neckar ist zurück – endlich.“ Nach zwei Corona-bedingten Absagen 2020 und 2021 freue er sich sehr, in diesem Jahr wieder Gäste zu diesem „ganz besonderen Großereignis in der Metropolregion begrüßen zu dürfen“.

Badeenten-Wettrennen im Neckar

Einer der Höhepunkte ist das 9. Badeenten-Wettrennen des Fördervereins Round Table Heidelberg: Um 16 Uhr werden die Enten an der Theodor-Heuss-Brücke auf den Neckar gelassen. Wer eine Ente inklusive Rennlizenz erworben hat, kann auf Preise hoffen. Mit dem Erlös werden gemeinnützige Projekte unterstützt. Enten mit Rennlizenzen können am 19. Juni am Stand auf der Neckarwiese oder vorab im idee creativ, Märzgasse 12, erworben werden. Bis 15.30 Uhr müssen alle Enten am Stand abgegeben werden.

Der Veranstaltungsbereich von der Uferstraße im Westen ab Einmündung Posseltstraße über Neuenheimer Landstraße und Ziegelhäuser Landstraße bis zur Straße In der Neckarhelle/Einfahrt Ziegelhausen-Mitte im Osten ist am 19. Juni von 6 bis 21 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt. Anwohnerinnen und Anwohner, die ihr Fahrzeug an diesem Tag nutzen wollen, müssen dieses bereits am Vorabend außerhalb des Veranstaltungsbereichs parken. Die L 534 von Ziegelhausen-Mitte bis zur Friedensbrücke in Neckargemünd ist halbseitig gesperrt. Der Verkehr von Heidelberg-Ziegelhausen nach Neckargemünd wird über die Ziegelhäuser Brücke zur B 37 umgeleitet, ebenso der Verkehr von Ziegelhausen in Richtung Heidelberg-Zentrum.

Auch die Linien 33 und 34 müssen umgeleitet werden. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) teilt mit, dass die Linie 33 zwischen den Haltestellen Neckarschule und S-Bahnhof Schlierbach/Ziegelhausen einen Umweg fährt. Die Linie 34 wird zwischen den Haltestellen Bismarckplatz und Neckarschule über das südliche Neckarufer umgeleitet.

Weitere Informationen rund um den Aktionstag gibt es unter www.lebendigerneckar.de. red