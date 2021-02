Heidelberg. Ab 2025 soll der neue RNV-Betriebshof am alten Standort in Heidelberg-Bergheim gebaut werden. Doch es gibt noch viele Fragen. Die Diskussion in den politischen Gremien beginnt im März. In einer Online-Bürgerinformation sind am Donnerstagabend Details vorgestellt worden. Die meisten Fragen gab es zu den möglichen Varianten einer zusätzlichen Straßenbahn-Abstellmöglichkeit in Wieblingen (Haltestelle „Berufsschule“) und Rohrbach („Rohrbach-Süd“).

Wie lief die Veranstaltung ab?

Rund 250 Interessierte haben sich in der Spitze eingeloggt: Annette Friedrich, Leiterin des Stadtplanungsamtes, und Frank Dommasch, Bereichsleiter Infrastruktur bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV), stellten per Video-„Zoom-Konferenz“ den Stand der Pläne vor. Über eine zweite Internetplattform formulierten die Zuhörer Fragen, die von allen bewertet werden konnten – das Thema mit den meisten Unterstützern wurde jeweils zuerst beantwortet.

Warum muss der Betriebshof neu gebaut werden – und warum am bisherigen Standort?

Laut RNV gibt es am bisherigen Standort einen massiven Sanierungsstau und die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter entsprechen nicht mehr den heutigen Erfordernissen. Um eine Modernisierung beziehungsweise einen Neubau an anderer Stelle wird seit vielen Jahren diskutiert. Unterschiedliche Standorte wurden geprüft. Zuletzt gab es einen Beschluss für einen Neubau auf der Ochsenkopfwiese in Wieblingen. Dagegen wandte sich Mitte 2019 ein Bürgerentscheid. Im Dezember 2019 zog der Gemeinderat seinen Beschluss zurück und votierte für einen Neubau in Bergheim

Wie ist der Zeitplan?

Ab März gehen die Planungen in die Gremien des Gemeinderats. Am 6. Mai soll dort eine Grundsatzentscheidung gefällt werden. Ende 2022, so die Schätzung, könnte die Planfeststellung beginnen. Für den Bau, der 2025 beginnen soll, werden drei Jahre veranschlagt. Inbetriebnahme des neuen Betriebshofs wäre dann 2028.

Wie muss man sich den neuen Betriebshof vorstellen?

Die aktuellen Planungen sehen eine etwa sieben bis acht Meter hohe Halle vor, die die gesamte Grundstücksgrenze zwischen der Alten Eppelheimer Straße (die Fassade soll erhalten bleiben), der Karl-Metz-Straße, der Bergheimer Straße und der Emil-Maier-Straße ausnutzt – mit Ausnahme eines 25 mal 125 Meter langen Grünstreifens zum Dezernat 16 hin, der als Park genutzt werden soll (heute zum Teil RNV-Parkplatz). Aus Lärmschutzgründen, sagte Dommasch, soll das gesamte Betriebsgelände eingehaust sein. Überlegungen, Bahnen, Busse und andere Nutzung auf mehrere Etagen zu verteilen, könnten nicht verwirklicht werden. Würden die Bahnen im Untergeschoss gewartet werden, bräuchten sie lange Ein- und Ausfahrrampen, da Straßenbahnen nur leichte Steigungen bewältigen können.

Welcher zusätzliche Abstellplatz wird bevorzugt – Rohrbach-Süd oder „Berufsschule“?

In Rohrbach-Süd könnten sechs Abstellgleise für 18 Bahnen entstehen (12,5 Millionen Euro). Der Eingriff in Boden und Biotop wird als etwas geringer betrachtet als in Wieblingen – allerdings ist die Grundlage dafür nicht der aktuelle Zustand, sondern das bestehende Baurecht für einen „Park & Ride“-Parkplatz, der in den 1970er-Jahren konzipiert wurde.

Wie sieht es mit dem Dezernat 16 aus?

Aus den aktuellen Planungen ist die ehemalige Feuerwache, in der heute ein Kreativwirtschaftszentrum untergebracht ist, herausgenommen. Stadtplanungsleiterin Friedrich betonte, dass die Zukunft dieses, an den Betriebshof angrenzende Areal, unter anderem mit Nutzern und Anwohnern intensiv diskutiert werden soll. Gleichwohl spielt das Dezernat 16 bei den Betriebshof-Planungen immer mit eine Rolle: als Bindeglied zu den Wohnhäusern auf der anderen Seite des Czernyrings – eventuell könnten dort Wohnungen und ein Café oder ähnliches entstehen.