Viel Platz für Radfahrer

Heidelberg. Radler und Fußgänger teilen sich an dieser Stelle des Czernyrings in Heidelberg normalerweise einen schmalen Streifen. Am Welttag des Fahrrades, 3. Juni, war das anders: Drei Stunden lang durften Radlerinnen, E-Biker, Familien mit Anhang und Skater sicher über den „Pop-up-Radweg“ in Richtung Bergheimer Straße rollen. Organisiert hat das die Initiative Radentscheid Heidelberg. Sie möchte mit einem Bürgerentscheid bessere Bedingungen für Radfahrer erreichen. Am Donnerstag, 10. Juni, sollen auf dem Wilhelmsplatz (Weststadt) ab 9 Uhr weitere Unterschriften gesammelt werden.

