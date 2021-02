Heidelberg. Die Videoüberwachung am Heidelberger Hauptbahnhof ist am heutigen Mittwoch, 3. Februar 2021, gestartet. Wie die Stadt informierte, zeichnen insgesamt 21 Kameras an sieben Standorten am Bahnhofsvorplatz, dem Willy-Brandt-Platz, das Geschehen auf. 15 Hinweisschilder und -tafeln informieren Reisende, Bürgerinnen und Bürger über den Einsatz der Videoüberwachung. Die Auswertung der Aufnahmen erfolgt laut Stadt zunächst konventionell: Eine Beamtin oder ein Beamter werten die Kamerabilder im Polizeipräsidium in Mannheim aus und alarmieren im Notfall die Einsatzteams vor Ort. Dadurch soll die Sicherheit am Hauptbahnhof erhöht werden.

