Verwaltung schlägt neues Konzept vor

Heidelberg. Die Initiative Radentscheid hat nach einer digitalen Informationsveranstaltung am 8. Mai eine Unterschriftensammlung für ein Bürgerbegehren gestartet. Am 16. Mai plant die Initiative eine Raddemo in Heidelberg. Dazu erklärt Raoul Schmidt-Lamontain, Bürgermeister für Klimaschutz und Verkehr: „Stadt und Initiatoren des Bürgerbegehrens sind inhaltlich eigentlich sehr eng beieinander. Die Förderung des Radverkehrs ist auch ein Kernziel in der städtischen Verkehrsplanung. Wir haben hier auch schon Erfolge vorzuweisen: Der Radverkehr hat in Heidelberg stetig zugenommen. Wir möchten als Stadt noch viel mehr für die Förderung des Radverkehrs tun: Radschnellwege, die Fuß- und Radbrücke über den Neckar und der Bau mehrerer Fahrradparkhäuser sind Beispiele. Ich kann gut verstehen, dass nun die Initiatoren des Radentscheids noch mehr aufs Tempo drücken wollen und ich werte den Radentscheid als zusätzliche Unterstützung in der Sache.“

Gleichwohl sei es die Pflicht der Verwaltung, darauf hinzuweisen, „dass wir rechtliche Bedenken haben, ob das Begehren in der vorliegenden Form überhaupt zulässig wäre“. Das habe man den Initiatoren auch mitgeteilt. „Zielführend wäre es, wenn wir als Resultat des Radentscheids zum Ergebnis kommen, dass die Stadt gemeinsam mit den Verkehrsverbänden in Heidelberg und unter Einbeziehung der Initiatoren des Radentscheides ein Konzept mit Maßnahmenplänen und einen verbindlichen und realistischen Umsetzungszeitraum entwickeln.“ red