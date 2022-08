Versuchter Katalysatordiebstahl in Heidelberg - Zeugen gesucht

Heidelberg. Unbekannte Täter haben am Mittwoch auf einem Mitfahrerparkplatz in Heidelberg-Schwetzingen versucht, einen Katalysator eines dort geparkten BMWs zu stehlen. Wie die Polizei mitteilte, haben die unbekannten Täter, zwischen 7 Uhr und 16 Uhr, den Pkw des 25-jährigen Geschädigten zunächst auf Holzklötzen aufgebockt und im Anschluss daran versucht, den am Fahrzeugunterboden verbauten Katalysator abzusägen. Möglich ist, dass der oder die Täter hierbei beobachtet oder zumindest gestört wurden, weshalb sie ihr Vorhaben vorzeitig beenden mussten. Am Auto des Geschädigten entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat auf dem regelmäßig genutzten Mitfahrerparkplatz geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/3418-0 mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd in Verbindung zu setzen.