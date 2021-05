Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Mannheim. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben ein oder mehrere unbekannte Täter versucht, sich gewaltsam Zutritt zu einem Juweliergeschäft in den Mannheimer O - Quadraten zu verschaffen. Wie die Polizei mitteilte, versuchten sie mit einem Werkzeug die Eingangstür aufzubrechen. Da das misslang, flüchteten sie ohne Beute. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden. Die Zentrale Kriminaltechnik Heidelberg wurde mit der Spurensicherung am Tatort beauftragt. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizei Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer: 0621 174 4444.