Versuchte Brandstiftung: Molotowcocktail in Einkaufsmarkt geworfen

Heidelberg. Die Polizei hat in Heidelberg die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung aufgenommen. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, soll ein Unbekannter am frühen Freitagmorgen in der Breslauer Straße/Ecke Königsberger Straße einen Molotowcocktail in einen Einkaufsmarkt geworfen haben. Der Vorfall soll sich laut Angaben der Polizei gegen 1.15 Uhr ereignet haben. Der schnelle Einsatz der Berufsfeuerwehr Heidelberg verhinderte Schlimmeres. Durch den Rußniederschlag entstand so nur ein Sachschaden, den die Beamten auf mehrere Tausend Euro beziffern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet und alarmierte über Notruf die Polizei und die Feuerwehr. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, normale Statur, schwarz gekleidet mit einer Kapuze oder Mütze. Er war mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs, das einen prägnanten dickeren Rahmen aufwies. Zeugenhinweise zum Vorfall nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/174-4444 entgegen. Außerdem können sich Zeugen, die etwas beobachtet haben, beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Telefon 06221/3418-0 melden.