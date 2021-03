Heidelberg. Solarleuchten erhellen künftig einen bisher unbeleuchteten Radweg in Rohrbach-Süd. Die Lampen sind Teil einer Teststrecke, die die Stadtwerke Heidelberg – zuständig für die öffentliche Straßenbeleuchtung – in Betrieb genommen haben. Hier sammeln sie in den nächsten Jahren Erfahrungen mit verschiedenen Modellen, hieß es am Montag von der Stadt.

Auf dem Radweg in Rohrbach-Süd zwischen der Straße Im Breitspiel und der L 594 haben die Stadtwerke insgesamt 30 Solarleuchten installiert – jeweils mehrere Modelle von sechs Herstellern. Da hier keine Stromanbindung in unmittelbarer Nähe vorhanden ist, wäre die Installation klassischer Straßenleuchten mit aufwändigen Tiefbau- und Verlegearbeiten verbunden und daher auch sehr teuer. „Solarleuchten können eine gute Alternative sein, um bisher dunkle Orte zu beleuchten und damit zu mehr Sicherheit beizutragen“, begründet Rainer Herb, Beleuchtungsexperte bei den Stadtwerken Heidelberg, das Aufsetzen der Teststrecke.