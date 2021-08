Verstümmelte Katzenkadaver im Feld gefunden - Zeugen gesucht

Heidelberg. Drei sehr stark verstümmelte Katzenkadaver sind am Donnerstagvormittag in einem Maisfeld nahe der "Kirchheimer Höfe" in Heidelberg gefunden worden. Über Herkunft oder ursprüngliches Aussehen der Tiere kann nach Angaben der Polizei aufgrund des starken Verstümmelungsgrads keine Aussage getroffen werden. Die Polizei sucht Zeugen, denen möglicherweise kurz vor oder in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine oder mehrere verdächtige Personen oder ein Fahrzeug im Feldgebiet aufgefallen sind, die die Kadaver dort entsorgt haben könnten. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bitte beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/34180.

