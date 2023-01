Verstrickt ins Dasein mit sich und anderen

Auf der intimeren Bühne im Heidelberger Zwinger 3 sind drei weiße Stoffe in Form von Dreiecken wie einfache Zeltplanen an Bühnendecke und -boden befestigt. In der Luft wabert ein Dunst und auf der Soundspur erhebt sich ein düsteres elektronisches Klanggewebe. In dieses leicht beängstigende Setting fällt am Rand ein helles Licht auf Füße, Beine, Arme, Hände und Kopf, die als eigenständige

...