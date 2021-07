Verschärfte Regelungen

Heidelberg. In der Stadt Heidelberg gelten ab Freitag die Corona-Maßnahmen der Öffnungsstufe zwei der Landesverordnung. Das teilte die Verwaltung am Donnerstagabend mit. Damit treten strengere Regeln in Kraft, weil die Sieben-Tages-Inzidenz in Heidelberg seit fünf Tagen in Folge über der Grenze von zehn liegt.

Ab Freitag sind unter anderem private Treffen nur noch mit bis zu 15 Personen aus vier Haushalten erlaubt (ausgenommen Kinder dieser Haushalte und bis zu fünf weitere Kinder unter 14 Jahren). Private Veranstaltungen sind mit bis zu 200 Personen zulässig. Bei öffentlichen Veranstaltungen wie Theater, Konzerte, Flohmärkte, Stadtfeste oder Wettkämpfe gibt es teils andere Vorgaben bei der maximalen Personenanzahl. Diskotheken müssen schließen. Einzelhandel, Tourismus, Freizeiteinrichtungen, Musik- und Volkshochschulen sowie Kultureinrichtungen (Museen, Bibliotheken, Galerien) sind von keinen weiteren Einschränkungen betroffen. her