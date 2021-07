Verschärfte Corona-Regeln in Heidelberg möglich

Heidelberg. In Heidelberg drohen aufgrund des derzeitigen Infektionsgeschehens weitere Einschränkungen. So könnten ab Freitag verschärfte Corona-Regeln in Kraft treten, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz an drei Tagen in Folge über einem Wert von zehn. Zuletzt wurde die Inzidenz vom Landesgesundheitsamt, dessen Zahlen maßgeblich für die Corona-Maßnahmen sind, am Dienstag mit 13,7 angegeben. Am Sonntag und Montag belief sie sich jeweils auf 10,5. Liegt die Zahl am Mittwoch und Donnerstag ebenfalls über dem Grenzwert von zehn, würde in Heidelberg die Öffnungsstufe 2 gelten.

Diskotheken müssten schließen

Dann wären ab Freitag unter anderem private Treffen nur noch mit maximal 15 Personen aus vier Haushalten erlaubt (ausgenommen Kinder dieser Haushalte und bis zu fünf weitere Kinder unter 14 Jahren). Private Veranstaltungen wären mit maximal 200 Personen zulässig. Bei öffentlichen Veranstaltungen wie Theater, Konzerten, Flohmärkten, Stadtfeste sowie bei Wettkampfveranstaltungen im Sport und Messen gäbe es teils andere Vorgaben bei der Personenanzahl. Diskotheken müssten wieder schließen.

In Heidelberg – im Bild die Untere Straße – steigt die Inzidenz an. © Philipp Rothe

Einzelhandel, Tourismus, Freizeiteinrichtungen, außerschulische Bildung (Volkshochschulen und Musikschulen) sowie Kultureinrichtungen (Museen, Bibliotheken und Galerien) wären von keinen weiteren Einschränkungen betroffen.

Die Stadt betonte, dass sich die Pandemie nur mit einer möglichst hohen Impfrate besiegen lasse und informierte, dass im Kreisimpfzentrum im Gesellschaftshaus Pfaffengrund Termine verfügbar seien.

