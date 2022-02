Vermisstes Mädchen im Neuenheimer Feld in Heidelberg gefunden

Heidelberg. Ein 10-jähriges vermisstes Mädchen ist kurz vor 21.30 Uhr im Bereich Mathematikon in der Berliner Straße gefunden worden. Es war seit etwa 18 Uhr verschwunden. Wie die Polizei mitteilt, konnte das Kind wohlbehalten durch die Besatzung eines Rettungswagens aufgefunden werden.

Das Mädchen war von einem Spielplatz im Neuenheimer Feld in Heidelberg weggelaufen und galt als vermisst. Es liefen groß angelegte Suchmaßnahmen nach dem Kind, das seit 18 Uhr verschwunden war. Die Familie war am Montag im Neuenheimer Feld unterwegs und hat zuletzt den Spielplatz an der Berliner Straße besucht. Nach einem Streit lief das Kind gegen 18 Uhr weg.