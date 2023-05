Vermisster aus Heidelberg nach Monaten tot aufgefunden

Heidelberg. Ein seit dem 29. Dezember 2022 als vermisst geltender 25-Jähriger aus Heidelberg ist am am 20. April 2023 tot im Steinbruch "Vatter" in Dossenheim aufgefunden worden. Nach Angaben der Polizei konnte sein Leichnam aufgrund der schwierigen Zugänglichkeit des Fundortes erst am 21. April geborgen werden. Ein bei dem Leichnam aufgefundener Rucksack mit persönlichen Gegenständen des Vermissten sowie ein zwischenzeitlich durch das LKA Baden-Württemberg durchgeführter DNA-Abgleich bestätigten die Identität des Toten. Es ergaben sich keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung oder ein Fremdverschulden.



