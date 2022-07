Heidelberg. Ein 59-Jähriger ist nach seinem Verschwinden am Dienstagnachmittag, 17 Uhr, wohlbehalten an seiner Wohnanschrift gefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, ist die Öffentlichkeitsfahndung beendet. Der Mann hatte sich nach einem Schlaganfall zur stationären Behandlung in einer Klinik im Neuenheimer Feld befunden, von der er weggelaufen war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1