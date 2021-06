Heidelberg. Eine seit vergangenen vermisste 16-Jahre alte Jugendliche ist am Donnerstag angetroffen worden. Aufgrund eines Hinweises von der Polizei in Büttelborn festgestellt und in Gewahrsam genommen, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Die 16-Jährige war nach einem Gespräch mit einer Ärztin aus in einer Fachklinik in der Heidelberger Voßstraße vermisst worden. Sie soll nun baldmöglichst zur weiteren Behandlung in die Klinik zurückgebracht werden.

AdUnit urban-intext1