Verliert Heidelberg die Galeria Kaufhof-Filiale am Bismarckplatz?

Heidelberg/Düsseldorf. Heidelberg kämpft weiter um den Erhalt von beiden "Galeria Kaufhof"- Standorten in der Innenstadt. "Realistischerweise" müsse man indes davon ausgehen, mindestens einen der beiden Standorte am Bismarckplatz und im vorderen Bereich der Hauptstraße zu verlieren, bedauerte Oberbürgermeister Eckart Würzner bei einem Termin am Montagvormittag vor Medienvertretern. Etwa zeitgleich gab der Gesamtbetriebsrat des Düsseldorfer Konzern bekannt, dass von noch verbliebenen 129 Warenhäuser von Galeria Karstadt Kaufhof 52 geschlossen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Absprache mit dem Gemeinderat habe er dem Unternehmen angeboten, Teile der Ladenflächen anzumieten. So könnte sich Galeria verkleinern und Kosten einsparen, erklärte Würzner bereits im Januar. Man stehe seit Längerem im Austausch mit der Zentrale des Handelsunternehmens in Düsseldorf, betont Würzner. So habe man angeboten, als „Ankermieter“ Flächen in einer der Filialen zu übernehmen – um sie zum Beispiel an Start-ups weiterzuvermieten. Dabei sei es um eine Investition im Umfang einer Million Euro gegangen, mit der die Stadt als Ankermieterin in Vorleistung gegangen wäre. Derzeit werde das große Haus am Bismarckplatz schon in einschlägigen Immobilienportalen angeboten - mit Anregungen zur veränderten Architektur.

Zu dem Doppelstandort in Heidelberg, dazu noch in unmittelbarer Nachbarschaft, ist es dadurch gekommen, dass in den 1990er Jahren die einstigen Konkurrenten Galeria Horten (Bismarckplatz) und Kaufhof (Hauptstraße) zu Galeria Kaufhof fusionierten. Nach „MM“-Informationen war die Filiale in der Hauptstraße vom Umsatz her jahrelang dem Haus am Bismarckplatz überlegen. Gegen das Kaufhaus am Bismarckplatz spreche unter anderem der hohe Energieverbrauch.