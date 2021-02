  Verletztes Wildschwein macht Rohrbach unsicher

Heidelberg. Für Aufregung hat am Samstagnachmittag gegen 15.45 Uhr ein Wildschwein gesorgt, das von Passanten am Eichendorffplatz in Heidelberg-Rohrbach - inmitten der Wohnbebauung - gesichtet wurde. Das Wildschwein konnte laut Polizeibericht von den aufmerksamen Zeugen auf dem Gelände der Eichendorffschule eingesperrt werden. Da das Tier offensichtlich verletzt war, wurde es zunächst betäubt und von einer Tierärztin untersucht. Leider stellten sich die

möglicherweise beim Durchstreifen der Grundstücke in der Umgebung entstandenen Verletzungen als so schwer heraus, dass das Wildschwein von einem Jagdpächter von seinen Leiden erlöst werden musste.

