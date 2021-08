Verletzte bei Verkehrsunfall auf L637 in Wieblingen

Heidelberg. Bei einem Unfall auf der L637 in Heidelberg haben sich am Mittwochnachmittag mehrere Menschen verletzt. Das teilte die Polizei auf Anfrage mit. Demnach kollidierten zwei Fahrzeuge miteinander. Die Verletzten seien in Krankenhäuser eingeliefert worden, hieß es weiter.

Ein Mitarbeiter vor Ort berichtete von zwei Personen, die verletzt worden seien. Der Unfall habe sich an der Einmündung zum Grenzhöfer Weg ereignet. Auch ein drittes Fahrzeug soll nach dem Zusammenstoß beschädigt worden sein.

Die Polizei war am Nachmittag vor Ort und regelte den Verkehr. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.