Verletzte bei Straßenbahnunfall in Heidelberg

Heidelberg. Bei einem Straßenunfall in Heidelberg sind am Montagmorgen vier Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 10 Uhr in der Carl-Benz-Straße. Ein Lkw-Fahrer stieß kurz rückwärts aus einer Hofeinfahrt heraus und übersah dabei eine vorbeifahrende Straßenbahn der Linie 26.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fahrbahn nach Straßenbahnunfall wieder frei

Beim Zusammenstoß wurden vier Fahrgäste verletzt. Alle wurden mit Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Carl-Benz-Straße war nach Angaben der Polizei für rund 90 Minuten voll gesperrt.

Kurz vor 12 Uhr waren die Arbeiten an der Unfallstelle abgeschlossen und die Fahrbahn wieder komplett frei gegeben. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere Zehntausend Euro.