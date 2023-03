Heidelberg. Bei einem Verkehrsunfall auf der B353 Richtung Leimen am Donnerstagmorgen ist eine Person verletzt worden. Ein Autofahrer kollidierte beim Wechsel der Spur mit einer Autofahrerin, berichtet die Polizei. Sein Wagen wurde durch den Aufprall in die Luft gehoben, sodass er kurzzeitig auf zwei Rädern fuhr. Der Wagen der Frau schleuderte in den Grünstreifen, wobei sie leichte Verletzungen erlitt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt in Höhe von 10.000 Euro.

