Verkehrsunfall zwischen Roller- und Fahrradfahrer in Heidelberg – beide verletzt

Heidelberg. Ein Roller- und ein Fahrradfahrer sind am Donnerstagnachmittag in Heidelberg miteinander kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, verletzten sich bei dem Unfall kurz nach 15.30 Uhr in Höhe der Stadtbücherei in der Kurfürstenanlage beide Beteiligten. Über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt, Rettungsdienste sind im Einsatz. Der Unfallhergang ist noch unklar, deswegen bittet die Polizei Zeugen, sich mit den Unfallermittlern der Verkehrspolizei Heidelberg unter der Rufnummer 0621 174 4111 in Verbindung zu setzen.

