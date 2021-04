Heidelberg. Bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus in Heidelberg haben sich am Mittwochnachmittag zwei Fahrgäste leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Bus in der Bergheimer Straße auf der Sonderspur für Bus und Bahn in Richtung Autobahn. Ein 29-jähriger Autofahrer befuhr ebenfalls die Bergheimer Straß in gleicher Richtung. Auf Höhe des Czernyrings wechselte der 45-jährige Busfahrer dann von seiner Sonderspur auf die Bergheimer Straße. Hierbei kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Durch den Unfall wurden zwei Fahrgäste des Busses leicht verletzt. Ein 55-Jähriger kam in ein örtliches Krankenhaus, eine 72-Jährige wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Es entstand an dem Bus ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro, an dem Auto in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Unfallaufnahme und Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernahm der Verkehrsdienst Heidelberg.